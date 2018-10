Kreispolizeibehörde Olpe / Einbruch in Ladenlokal in Bamenohl

Einbruch in Ladenlokal in Bamenohl

Finnentrop - Gestern Mittag (30. September) gegen 12 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Einbruch in einem Ladenlokal mit integrierter Postfiliale in der Johannes-Scheele-Straße. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass unbekannte Täter sowohl die Eingangstür als auch den Tresor im Innenraum aufgehebelt hatten. Dabei entwendeten sie Bargeld in einem vierstelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden von mindestens 3.500 Euro. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte die Spuren. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

