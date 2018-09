Kreispolizeibehörde Olpe / Einbruch in Parfümerie - ...

Einbruch in Parfümerie - Tatverdächtiger ermittelt

Lennestadt - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag gegen 05.30 Uhr in der Helmut-Kumpf-Straße einen Einbruch. Nach seinen Angaben stand ein Fahrzeug vor der Drogerie und zwei männliche Personen luden offensichtlich gefüllte schwarze Säcke in das Fahrzeug. Einer der Tatverdächtigen flüchtete anschließend mit einem VW Bus mit Weseler (WES) - Kennzeichen, der andere zu Fuß. Im Nahbereich konnte dieser von den eingesetzten Beamten festgenommen werden. Die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief bisher negativ. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten eine massiv beschädigte Eingangstür fest. Nach vorläufigen Angaben wurde Parfüm und diverse andere Kosmetikartikel mit hohem Wert entwendet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe