Kreispolizeibehörde Olpe / Einbruch in Verbrauchermarkt

Einbruch in Verbrauchermarkt

Finnentrop - Am Montagmorgen gegen 01.50 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in Bamenohl zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter zerstörten eine am Objekt seitlich gelegene Fensterscheibe und stiegen anschließend durch die entstandene Öffnung ein. Sie versuchten anschließend eine Lagertür aufzuhebeln, was aber misslang. Bisher steht nicht fest, ob die Unbekannten etwas entwendeten. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1500 Euro. Hinweise auf Täter liegen nicht vor.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -