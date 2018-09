Kreispolizeibehörde Olpe / Einbruch in Verbrauchermarkt

Einbruch in Verbrauchermarkt

Wenden - Unbekannte Einbrecher drangen, zwischen Dienstag 21.00 Uhr und Mittwoch 02.20 Uhr, in einen Verbrauchermarkt an der Koblenzer Straße in Gerlingen ein. Dazu hebelten sie ein rückwärtig gelegenes Fenstergitter von der Wand und öffneten gewaltsam das dahinter befindliche Fenster. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten der bzw. die Täter einen Raum, anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

