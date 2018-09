Kreispolizeibehörde Olpe / Einbruch in Wohnhaus - Hinweis auf ...

Einbruch in Wohnhaus - Hinweis auf mintgrünen Kleinwagen

Finnentrop - Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Matthiasstraße ein. Sie verschafften sich Zugang zum Grundstück und hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf. Anschließend betraten sie das Haus und durchsuchten einzelne Räume. Nach Zeugenaussagen flüchteten zwei männliche Personen aus dem Objekt in zunächst unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich ein mintgrüner Kleinwagen, möglicherweise ein VW Polo mit OE- Kennzeichen, in Richtung Esloher Straße vom Tatort entfernte. Eine Fahndung im Bereich des Tatortes verlief negativ. Die Kripo erschien zur Spurensicherung am Tatort. Ob etwas entwendet wurde steht bisher nicht fest. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise auf die flüchtigen Täter und das Fahrzeug unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

