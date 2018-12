Kreispolizeibehörde Olpe / Einbruchsversuch in Laden für ...

Einbruchsversuch in Laden für Tierbedarf in Altenhundem

Lennestadt - Heute Nacht (3. Dezember) gegen 4 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei unbekannte, dunkel gekleidete Personen versuchten, in ein Tierbedarfgeschäft in Altenhundem in der Hundemstraße einzudringen. Wie der Zeuge beschrieb, machten sich die Täter, vermutlich mit einem metallischen Gegenstand an der rückseitig gelegenen Tür des Geschäftes zu schaffen. Als der Beobachter die beiden ansprach, flüchtete einer von ihnen in Richtung Kolpingstraße, der andere über einen Zaun auf die nahegelegenen Bahngleise. Die Polizei führte sofort eine Nahbereichsfahndung durch, die leider negativ verlief. Die Beamten entdeckten aber an der Tür frische Hebel- und Kratzspuren. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

