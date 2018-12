Kreispolizeibehörde Olpe / Einbruchsversuch in Wohn- und ...

Einbruchsversuch in Wohn- und Gaststätte in Theten

Lennestadt - Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr versuchten unbekannte Täter, in der Dorfstraße in Theten die Seiteneingangstür einer Gaststätte sowie die Haustür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Dabei wurden sie von einer Bewohnerin gestört: Als diese ungewöhnliche Geräusche hörte, ging sie zur Eingangstür und klopfte von innen an die Tür. Daraufhin hörte sie, wie die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

