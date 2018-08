Kreispolizeibehörde Olpe / Fahranfängerin nach Fahrfehler gestürzt

Fahranfängerin nach Fahrfehler gestürzt

Kirchhundem - Am Samstag befuhr eine 48-jährige Kawasaki-Fahrerin die Landstraße 553 aus Rtg. Oberhundem in Rtg. Berleburg. In einer scharfen Rechtskurve im Bereich des "Wasserrads" kommt sie aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und rutscht gegen die Leitplanke auf der Gegenfahrbahn. Die Fahranfängerin wird dabei schwer verletzt und mit dem RTW dem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden beträgt 3.500 Euro.

