Kreispolizeibehörde Olpe / Fahrer transportiert ohne Genehmigung ...

Fahrer transportiert ohne Genehmigung hochentzündliches Gefahrgut

Wenden - Am 07.09.2018, gegen 15.45 Uhr, wurde in Wenden auf der L 512 ein Kleintransporter eines heimischen Transportunternehmens kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer, ohne überhaupt die erforderliche Qualifikation zu besitzen, hochentzündliches Gefahrgut transportierte. Dieses war falsch ausgezeichnet, entsprach nicht den Vorgaben der Gefahrgutverordnung und durfte in dieser Form nicht transportiert werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass wichtige Vorgaben und Auflagen weder vom Transportunternehmen, noch von dem Fahrer und dem Versender des Paketes erfüllt wurden. Alle Beteiligten erwartet ein hohes Bußgeld im vierstelligen Bereich.

