Kreispolizeibehörde Olpe / Fahrräder und Werkzeug aus einem ...

Fahrräder und Werkzeug aus einem Holzschuppen gestohlen - Zeugen gesucht

Olpe - Im Dahlienweg in Möllmicke stellten Hausbewohner fest, dass offensichtlich in der Nacht zu Dienstag aus einem offenen Schuppen verschiedene Gegenstände gestohlen wurden. Der oder die Täter hatten in der Tatzeit das Grundstück betreten und zunächst einen im Schuppen befindlichen Bewegungsmelder mit einem Eimer abgedeckt. Danach brachen sie zwei Schlösser, mit denen Fahrräder gesichert waren, auf. Gestohlen wurden Mountainbikes der Marke Bulls Sharptail und Lakes. Außerdem entwendeten sie nach vorläufigen Erkenntnissen einen Stampfer "Frosch", eine Bohrmaschine und eine Flex einer Gartenbaufirma. Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen im Dahlienweg gemacht, die mit der Straftat in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe