Kreispolizeibehörde Olpe / Fahrzeugaufbrüche in Olpe

Fahrzeugaufbrüche in Olpe

Olpe - In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bislang unbekannte Täter zwei Fahrzeuge in Olpe aufzubrechen. In der Straße Papenschlade wurde ein Sprinter der Marke Daimler aufgebrochen und Gartengeräte aus dem Fahrzeug entwendet. In der Bodelschwingstraße versuchten die Täter einen VW - Crafter gewaltsam zu öffnen, es blieb jedoch beim Versuch. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeileitstelle Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-2550 entgegen.

