Kreispolizeibehörde Olpe / Fahrzeugführer flüchtet nach Unfall ...

Fahrzeugführer flüchtet nach Unfall mit Pedelec - Zeugen gesucht

Olpe - Bereits am vergangenen Mittwoch ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K 10 zwischen Thieringhausen und Elben. Ein Radfahrer war gegen 06.00 Uhr mit seinem Pedelec in Höhe Zum Elberscheid auf dem Weg zur Arbeit. Nach seinen Angaben wurde er von einem PKW überholt. Beim Wiedereinscheren sei er von dem Heck des Fahrzeuges an der linken Lenkerseite angestoßen worden und zu Fall gekommen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Rad wurde durch den Sturz beschädigt. Der beteiligte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Elben. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich um einen hellen PKW Kombi gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

