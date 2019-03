Kreispolizeibehörde Olpe / Fahrzeugführer missachtet Vorfahrt - ...

Fahrzeugführer missachtet Vorfahrt - eine verletzte Person

Drolshagen - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 16.00 Uhr auf der K 13. Ein 35-Jähriger befuhr den Verbindungsweg von Wörmge in Fahrtrichtung Dumicketal und beabsichtigte an der Einmündung zur K 13 nach links abzubiegen. Dabei nahm er einem 22-Jährigen mit seinem Fahrzeug die Vorfahrt, der in Richtung Hitzendumicke fuhr. Im Bereich der Einmündung kam es zu einer Kollision. Der 22-Jährige klagte über Schmerzen, wollte sich jedoch selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15000 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -