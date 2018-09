Kreispolizeibehörde Olpe / Feuerwehr Drolshagen und ...

Feuerwehr Drolshagen und Iseringhausen bei Flächenbrand im Einsatz

Drolshagen - Am Donnerstagabend brannte "Am Papenberg" gegen 20.15 Uhr eine circa 500 Quadratmeter große Fläche. Die Feuerwehr Drolshagen rückte mit zwei Löschzügen aus, die Feuerwehr Iseringhausen mit einem. Bis in den späten Abend waren rund 75 Feuerwehrmänner mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Brand breitete sich in Windrichtung von einer Holzbank ausgehend aus. Die Ursache ist nicht abschließend geklärt. Möglicherweise entfachte eine weggeworfene Zigarette das Feuer. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

