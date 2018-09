Kreispolizeibehörde Olpe / Fußgänger wird von Kleintransporter ...

Fußgänger wird von Kleintransporter erfasst

Wenden - Der Fahrer eines Kleintransporters übersah am Mittwoch gegen 09.30 Uhr auf der Hauptstraße in Wenden einen Fußgänger. Er befuhr zuvor die Hauptstraße in Richtung Altenhof und beabsichtigte über die Gegenfahrbahn nach links in eine Bushaltespur zu fahren, um Pakete auszuliefern. Dabei übersah er einen 41-Jährigern aus Lennestadt, der zu Fuß die Straße überqueren wollte. Durch die Kollision verletzte sich der Lennestädter leicht, einen Rettungswagen lehnte er ab. Es entstand kein Sachschaden.

