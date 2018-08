Kreispolizeibehörde Olpe / Geländewagen gestohlen

Geländewagen gestohlen

Finnentrop - Finnentrop - In der Nacht zu Freitag wurde in der Rosenstraße in Schönholthausen ein grauer Mitsubishi Outlander gestohlen. Der verschlossene PKW mit Olper Zulassung und einem Zeitwert von ca. 15.000 EUR stand geparkt vor dem Haus. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

