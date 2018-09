Kreispolizeibehörde Olpe / Gemeinsame Kontrollen zwischen Zoll ...

Gemeinsame Kontrollen zwischen Zoll und der Polizei

Olpe - Kreisgebiet - Am vergangenen Dienstag und Mittwoch führte der Zoll sowie Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Olpe gemeinsame Kontrollen durch. An ausgewählten Standorten an der L 512 auf Höhe Eichhagen, an der B 55 in Grevenbrück sowie an der L 539 in Attendorn kontrollierten sie zwischen 08.00 und 16.00 Uhr in erster Linie die Fahrer von Kleintransportern und LKWs. Die Polizeibeamten stellten dabei in 31 Fällen Zuwiderhandlungen gegen das Fahrpersonalrecht fest. In einigen Fällen handelte es sich hier um Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie um fehlende oder unvollständige Aufzeichnungen der Fahrer bzw. der Halter. Darüber hinaus fertigten die Beamten zwei Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und verschiedene Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf Grund mangelhafter Ladungssicherung und Mängel an den Fahrzeugen.

