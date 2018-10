Kreispolizeibehörde Olpe / Gruppe greift Zeugen an

Gruppe greift Zeugen an

Drolshagen - Drolshagen - Zu einer Auseinandersetzung kam es am Dienstag gegen 21.45 Uhr in der Annostraße. Hier hatten sich vor der Gaststätte mehrere Personen zum Rauchen eingefunden. Eine vorbeikommende Gruppe ging einen Thailänder sprachlich an. Daraufhin setzte sich ein Freund des Betroffenen für ihn ein und wurde anschließend gestoßen und getreten. Er blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Die Gruppe von ca. 10 Männern entfernte sich anschließend in Richtung Hützemert. Einer der Tatverdächtigen war etwa 180 cm groß, hatte einen Vollbart und trug eine Kappe. Die zweite Person war ca. 175 cm groß, hatte kurze dunkle Haare und war mit einer dunkelblauen Sweatshirt-Jacke bekleidet. Der Staatschutz in Hagen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter bitte an den Staatsschutz Hagen (02331) 986-0 oder die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe