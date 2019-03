Kreispolizeibehörde Olpe / Hochwertiges E-Bike gestohlen

Hochwertiges E-Bike gestohlen

Attendorn - Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag ein hochwertiges MTB. Sie brachen gewaltsam das Türschloss einer Gartenlaube im Bereich der Mindener Straße auf und entnahmen das Rad. Bislang liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Bei dem Rad handelt es sich um ein Scott E-Bike E-Spark 730 in der Farbe schwarz. Hinweise auf das Fahrrad bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

