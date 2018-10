Kreispolizeibehörde Olpe / Inlineskaterin verletzt sich bei ...

Inlineskaterin verletzt sich bei Sturz auf Listerrandweg leicht

Attendorn - Eine 28-jährige Frau befuhr mit Inlinern am vergangenen Sonntag (30. September) gegen 15.15 Uhr den Listerrandweg auf der rechten Seite in Richtung Listerstaudamm. Auf der linken Seite kam ihr eine Fußgängergruppe entgegen. Als die junge Frau sich auf gleicher Höhe wie die Fußgänger befand, scherte hinter der Gruppe ein 60- bis 70-jähriger Fahrrad- oder Pedelecfahrer aus und drängte die junge Frau nach rechts. Hierdurch kam die Inlineskaterin ins Straucheln und stürzte schließlich. Der Radfahrer entfernte sich, ohne sich um die Frau zu kümmern. Bei dem Sturz verletzte sie sich und zog sich mehrere Prellungen zu. Es ist nicht abschließend geklärt, ob der Fahrer mit einem Pedelec oder Fahrrad unterwegs war. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

