Kreispolizeibehörde Olpe / Junger Fahrer übersieht Motorrad

Junger Fahrer übersieht Motorrad

Attendorn - Am Mittwochmorgen gegen 06.00 Uhr ereignete sich in Attendorn ein Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger beabsichtigte im Kreuzungsbereich Heldener Straße/ Am Wassertor nach links in Richtung Helden abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei der Kollision stürzte der 16-jährige Fahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Ihn brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

