Kreispolizeibehörde Olpe / Kradfahrer kollidiert mit LKW

Kradfahrer kollidiert mit LKW

Finnentrop - Ein schwerverletzter Kradfahrer und ein beschädigtes Motorrad, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Lenscheider Straße am Mittwoch gegen 13.20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 43-Jähriger aus Ahlen mit seiner Honda, von Rönkhausen kommend in Richtung Wilde Wiese. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn und berührte einen in Gegenrichtung fahrenden LKW seitlich. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die Fahrbahn. Aufgrund der Verletzungen flog ein Rettungshubschrauber den Fahrer in eine Klinik. Der Sachsachaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

