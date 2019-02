Kreispolizeibehörde Olpe / Kradfahrerin stürzt und verletzt sich

Kradfahrerin stürzt und verletzt sich

Attendorn - Am Sonntag gegen 14.35 Uhr kam es in Attendorn zu einem Verkehrsunfall. Eine 17-jährige Kradfahrerin befuhr den Ennester Weg in Fahrtrichtung Breslauer Straße. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Beim Anfahren verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad, fuhr gegen einen Bordstein und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich und wurde durch ein Rettungsteam ins Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

