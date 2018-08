Kreispolizeibehörde Olpe / Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Olpe - Olpe - Vermutlich am vergangenen Wochenende wurden von einer Baustelle in der Friedrichsthaler Straße in Friedrichsthal eine größere Menge Datenleitungen und Kupferkabel gestohlen, die dort zur Verlegung in einem Bauobjekt bereit lagen. Der Diebstahl fiel Mitarbeitern der Baufirma am Donnerstagnachmittag auf. Die rund 180 m Kabel dürften einen Wert von etwa 1.200 EUR haben.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe