Kreispolizeibehörde Olpe / LKW nach Verkehrsunfallflucht gesucht ...

LKW nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Korrekturmeldung

Olpe - Wie in der Pressemitteilung am 18.09.2018 mitgeteilt, sucht die Polizei nach einem flüchtigen LKW. Am Montag war es gegen 05.05 Uhr, ca. 700 Meter hinter der Talbrücke Kirchesohl zu einem Kontakt zwischen einem PKW und einem Klein-LKW gekommen. Bei der Unfallaufnahme war oranger und gelber Farbabrieb festgestellt worden. Der LKW fuhr nicht, wie berichtet in Fahrtrichtung Olpe, sondern in Richtung Attendorn. Hinweise auf den LKW bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4112 oder der Durchwahl 0.

