Kreispolizeibehörde Olpe / Mann schlägt Räder auf Ronnewinkler ...

Mann "schlägt Räder" auf Ronnewinkler Talbrücke

Olpe - Gestern Mittag (27. November) gegen 13 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass sich ein junger Mann verdächtig an der Ronnewinkler Talbrücke verhalten würde. Dieser soll nach ihren Beobachtungen immer wieder "Räder geschlagen" und sich weit über das Geländer der Brücke gelehnt haben. Als die Beamten auf der Brücke ankamen, trafen sie einen jungen Mann dort an. Er machte einen verwirrten Eindruck. Da er sich nicht ausweisen konnte, brachten ihn die Beamten auf die Polizeiwache in Olpe. Zur Klärung des gesundheitlichen Zustandes führten sie den 22-Jährigen dem Krankenhaus Olpe zu.

