Kreispolizeibehörde Olpe / Mehrere PKW aufgebrochen

Mehrere PKW aufgebrochen

Kirchhundem - Kirchhundem - In der Nacht zu Dienstag schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe der Fahrertür eines in Benolpe an der Bundesstraße geparkten schwarzen Ford Ranger ein. Aus dem Fahrzeug wurde die in der Mittelkonsole liegen gelassene Geldbörse gestohlen. Neben einem geringen Bargeldbetrag befanden sich darin diverse persönliche Papiere.

An einem schwarzen Seat Ibiza, ebenfalls geparkt an der Bundesstraße in Benolpe, wurde ebenso die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Auch hier lag die Geldbörse in der Mittelkonsole und wurde gestohlen. Vor allem die Neubeschaffung sämtlicher persönlicher Papiere dürfte für die Geschädigten aufwändig sein.

Auch an einem im Hardtweg in Benolpe in einem Carport geparkten Subaru Forester wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde hier nichts.

Der Sachschaden an den drei PKW dürfte insgesamt bei 1.500 EUR liegen.

