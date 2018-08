Kreispolizeibehörde Olpe / Mit Pkw in die Bank gefahren

Mit Pkw in die Bank gefahren

Lennestadt - Am Samstag um 10:25 Uhr ereignete sich auf der Winterberger Straße in Saalhausen ein Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Peugeot-Fahrer rutschte beim Versuch des Anfahrens vom Brems- auf das Gaspedal ab und fuhr in die Front einer Bankfiliale. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 9.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme ereigneten sich zwei weitere Verkehrsunfälle mit Sachschäden, ausgelöst durch Schaulustige. Die Verursacher durften entsprechende Verwarngelder entrichten.

