Kreispolizeibehörde Olpe / Motorradfahrer verunfallt am Lenscheid

Motorradfahrer verunfallt am Lenscheid

Finnentrop - Am Samstagnachmittag um 17:45 Uhr kam ein Motorradfahrer am Lenscheid oberhalb von Finnentrop - Rönkhausen aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve zu Fall. Dabei schlug der 20-jährige Mann aus Hamm mit seinem Zweirad in eine dortige Schutzplanke ein, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Der Verunfallte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die L687 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2550 E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe