Kreispolizeibehörde Olpe / Polizeibeamter erwischt Jugendliche ...

Polizeibeamter erwischt Jugendliche bei Einbruchsversuch

Wenden - In seiner Freizeit beobachtete ein Wendener Polizist am Mittwoch gegen 15.20 Uhr zwei Jugendliche. Diese versuchten die Aluminiumtür zum ehemaligen Hochbehälter Stemmicker Weg mit Brettern aufzuhebeln. Dieser Raum dient dem SGV Wenden als Lagerfläche. Der Polizeibeamte hielt die Jugendlichen vor Ort fest, bis Einsatzkräfte vor Ort erschienen. Nach Angaben der Tatverdächtigen wollten sie "nur mal schauen" wie ein Wasserbehälter von innen aussieht. Sie erwartet jetzt einen Anzeige wegen Sachbeschädigung und versuchtem Einbruchsdiebstahl. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 300 Euro. Anschließend wurden sie in die Obhut der Eltern übergeben.

