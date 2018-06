Kreispolizeibehörde Olpe / Radfahrer übersieht PKW

Radfahrer übersieht PKW

Attendorn - Am Mittwoch gegen 13.20 Uhr kam es in der Straße Am Lennedamm zu einem Verkehrsunfall. Aus einer Gruppe von Radfahrern beabsichtigte ein 56-Jähriger nach rechts über die Brücke in die Lennestraße abzubiegen. Dabei übersah er einen PKW-Fahrer. Obwohl dieser noch deutlich die Geschwindigkeit verringern konnte, kam es zu einer Kollision. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube und mit dem Ellenbogen in die Windschutzscheibe. Mit Schnittverletzungen wurde er durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Plettenberg gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 2500 Euro.

