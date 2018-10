Kreispolizeibehörde Olpe / Radfahrer verletzt sich bei ...

Radfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Pkw

Olpe - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und einem Pkw-Fahrer verletzte sich heute Morgen (9. Oktober) gegen 5.40 Uhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer. Zunächst befuhr dieser den Kreisverkehr "Günsestraße - Martinstraße - Auf der Fohrt" aus Richtung Günsestraße. Als ein 55-jähriger Opel-Fahrer mit seinem Pkw an der Martinsstraße ebenfalls in den Kreisverkehr einbiegen wollte, übersah dieser den Radfahrer und es kam zur Kollision. Dabei stürzte der 45-Jährige und verletzte sich an der Schulter. Ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstand.

