Kreispolizeibehörde Olpe / Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer ...

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Olpe - Am Samstag gegen 10.55 Uhr kollidierte ein 77-jähriger Autofahrer mit einer Radfahrerin. Er war zuvor aus einem Wirtschaftsweg gegenüber der Straße "Am Birkendurst" nach links in Richtung Olpe abgebogen. Eine 32-jährige Rennradfahrerin, die auf der Straße "Am Bratzkopf" in Richtung Berlinghausen fuhr, übersah er. Die Verkehrsteilnehmerin fuhr gegen den Kotflügel und wurde anschließend auf die Motorhaube geschleudert. Sie verletzte sich schwer, ein Rettungsteam brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

