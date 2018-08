Kreispolizeibehörde Olpe / Rollerfahrer stand unter dem Einfluss ...

Rollerfahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Attendorn - Attendorn - In der Nacht zu Freitag wurde um 00:12 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Roller Am Wassertor angehalten. Schnell stellte sich heraus, dass er kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte. Die Fahrt endete am Anhalteort, Blutprobe und Anzeige folgten.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe