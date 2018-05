Kreispolizeibehörde Olpe / Rollerfahrer stürzt und verletzt sich ...

Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Olpe - Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 17:45 Uhr auf der Bruchstraße in Höhe der Einmündung Biggestraße aus noch ungeklärter Ursache gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Da die Verletzungen zunächst gravierend schienen, wurde durch den Rettungsdienst neben einem Rettungswagen und einem Notarzt auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Landstraße 512 war zwischen der Dahler Straße und der Erzbergerstraße für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

