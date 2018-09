Kreispolizeibehörde Olpe / Schaufensterscheiben eingeworfen und ...

Schaufensterscheiben eingeworfen und nach Zeugin getreten

Lennestadt - Am Dienstag gegen 21.35 Uhr warf ein 38-jähriger Mann in Bilstein zwei Schaufensterscheiben eines Ladenlokals ein. Eine Nachbarin beobachtete die Sachbeschädigung und sprach den Verdächtigen an. Daraufhin trat dieser nach ihr, verletzte sie dabei leicht und verließ zunächst den Tatort. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kehrte er zurück. Der Sachschaden liegt bei ca. 1000 Euro. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

