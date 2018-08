Kreispolizeibehörde Olpe / Spaziergängerin findet verunfallten ...

Spaziergängerin findet verunfallten PKW im Wald

Lennestadt - Lennestadt - Am Sonntagabend fand eine Spaziergängerin gegen 20:15 Uhr zufällig einen verunfallten PKW in einem Waldgebiet in Maumke und informierte die Polizei. Eine Streife fand dann um 21:20 Uhr einen total beschädigten Peugeot am beschriebenen Ort vor. Der Verunfallte war offensichtlich mit dem PKW auf dem Waldweg zwischen Bilsteiner Weg und Am Bauken unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte, nachdem er eine Böschung hinabgefahren war, gegen einen Baum. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Ermittlungen bei der Fahrzeughalterin hinsichtlich des Nutzers des PKW verliefen zunächst erfolglos. Das Unfallfahrzeug wurde zur Spurensuche sichergestellt, die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 EUR.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe