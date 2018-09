Kreispolizeibehörde Olpe / Tageswohnungseinbruch in Heggen

Tageswohnungseinbruch in Heggen

Finnentrop - Am Freitagabend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Hollenbocker Straße in Heggen ein. Die Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus und entwendeten dort während der Abwesenheit der Bewohner Goldschmuck, Münzen sowie elektronische Geräte von nicht unerheblichem Wert. Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761/9269-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2550 E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe