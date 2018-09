Kreispolizeibehörde Olpe / Tatverdächtiger nach Handydiebstahl ...

Tatverdächtiger nach Handydiebstahl ermittelt

Olpe - Am 17.09.18 entwendete ein zunächst unbekannter Mann in einem Elektronikfachmarkt in Olpe ein I-Phone im Wert von ca. 800 Euro. Dabei zeichnete eine Überwachungskamera den Diebstahl auf. Nach Auswertung der Bilder konnte ein polizeibekannter 37-jähriger Mann aus Attendorn ermittelt werden. Eine zeitnahe Durchsuchung der Wohnung führte zum Auffinden des Smartphones und der Tatkleidung. Außerdem stellten die Beamten verschiedene Gegenstände fest, für die der Tatverdächtige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 02761-9269-0 um Hinweise auf die Herkunft bzw. den oder die Eigentümer der fotografierten Gegenstände. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -