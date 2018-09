Kreispolizeibehörde Olpe / Trickbetrüger am Telefon aktiv

Trickbetrüger am Telefon aktiv

Finnentrop/ Olpe - Am Mittwoch zwischen 11.40 und 19.00 Uhr meldeten eine Vielzahl von Bürgern aus Finnentrop Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Der männliche Anrufer, der aktzentfreies Deutsch sprach, versuchte mit einer erfundenen Geschichte über vermeintliche Einbrecher an Informationen über die Vermögensverhältnisse zu kommen. Zudem forderte er die Betroffenen auf Geld vom Konto abzuheben. In einem weiteren Fall erhielt eine 73-Jährige aus Olpe einen Anruf von einer ihr unbekannten Festnetznummer mit Kölner Vorwahl. Hier wurde sie aufgefordert für die Internetnutzung 700 Euro zu bezahlen. Als sie den Anrufer bat ihr die Unterlagen zuzuschicken, um die Angelegenheit über einen Rechtsanwalt prüfen zu lassen, legte der Anrufer auf. Eine Überprüfung der Telefonnummer bzw. der Vorgehensweise des Anrufers ergab Hinweise auf eine sogenannte Kostenfalle. Alle gestern Angerufenen verhielten sich am Telefon richtig und legten auf. So kam es zu keinen finanziellen Schäden.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe