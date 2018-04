Kreispolizeibehörde Olpe / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Kirchhundem - Ein Heidschott auf der Kreisstraße 19 wurde am Samstag um 18:30 Uhr ein 42-jähriger dabei angetroffen, wie er augenscheinlich betrunken versuchte, in seinen abgestellten BMW einzusteigen, was ihm jedoch misslang. Nachdem ihm zunächst aufgeholfen wurde, räumte er die vorherige Fahrt zum Abstellort des Fahrzeugs ein. Ein durchgeführter Alco-Test verlief positiv, so dass ihm in der Polizeiwache Lennestadt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe FLD/Leitstelle Telefon: 02761 9269 2550 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe