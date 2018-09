Kreispolizeibehörde Olpe / Trunkenheitsfahrt in Wenden-Gerlingen

Trunkenheitsfahrt in Wenden-Gerlingen

Wenden-Gerlingen - Am Samstagabend gegen 23:05 Uhr wurde der Polizei ein verunfallter Pkw in Wenden-Gerlingen, im Verlauf der Biebergstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten stand der Pkw an einem kleinen Feldweg, abgehend von der Biebergstraße in einer Böschung. Der Pkw war ganz offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen. Ein 32-jähriger Olper saß auf dem Fahrersitz und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Fremdschaden entstand nicht.

