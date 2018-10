Kreispolizeibehörde Olpe / Uneinsichtig: Polizei hält ...

Uneinsichtig: Polizei hält 68-Jährigen zwei Mal ohne Versicherungsschutz an

Olpe - Am Mittwochnachmittag (10. Oktober) gegen 14.30 Uhr hielten Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 68-jährigen Pkw-Fahrer an, der mit einem Golf die Bruchstraße befuhr. Bei einer internen Überprüfung fiel den Beamten auf, dass das Kennzeichen des Pkws zur Entstempelung ausgeschrieben war. Daraufhin entsiegelten die Polizisten dieses, schrieben Anzeigen gegen den Fahrzeugführer sowie den Halter und untersagten die Weiterfahrt. An das Letztere wollte sich der Fahrer jedoch nicht halten: Knapp eine Stunde später befuhr der 68-Jährige die Bruchstraße erneut - diesmal mit entsiegelten Kennzeichen. Die Polizisten konnten den Golffahrer schließlich in der Bahnhofsstraße anhalten. Dabei zeigte sich der 68-Jährige uneinsichtig und versuchte, sich mit nicht nachvollziehbaren Argumenten herauszureden. Da dieser trotz Untersagung seine Fahrt forstsetzen wollte, stellten die Polizisten zur Gefahrenabwehr den Autoschlüssel sicher und schrieben erneut eine Anzeige.

