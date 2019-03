Kreispolizeibehörde Olpe / Unfallflucht - dunkler BMW gesucht

Unfallflucht - dunkler BMW gesucht

Olpe - Am Freitag gegen 13.00 Uhr kam es in Olpe zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-Jähriger befuhr mit seinem Roller die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Am Kreisel zur Bruchstraße beabsichtigte er nach rechts in Richtung Franziskanerstraße zu fahren. Nach seinen Angaben wurde er im Kreisverkehr von einem schwarzen BMW überholt. Da ihm das Fahrzeug bedrohlich nah kam stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Der BMW-Fahrer fuhr weiter in Richtung Hallenbad ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Der 15-Jährige gab an, dass zwei Frauen ihm nach dem Sturzgeschehen halfen. Diese sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen.

