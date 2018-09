Kreispolizeibehörde Olpe / Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Lennestadt - Am Montagabend (24. September) gegen 21.25 Uhr stellten Polizeibeamte, in der Auerhahnstraße in Saalhausen, einen unverschlossenen PKW fest. Auf Nachfrage gab der Fahrzeugführer an, mit seinem Fahrzeug wenige Minuten zuvor eingetroffen zu sein, um einem Freund beim Umzug zu helfen. Die Beamten bemerkten bei dem 18-Jährigen deutlich erweiterte Pupillen, die kaum auf Lichteinfall reagierten. So ergab sich ein Anfangsverdacht auf die Einnahme von Betäubungsmitteln, den ein Vortest bestätigte. Ein Arzt entnahm schließlich dem jungen Fahrer auf der Wache in Lennestadt eine Blutprobe. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Drogen. Außerdem untersagten sie die Weiterfahrt.

