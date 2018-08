Kreispolizeibehörde Olpe / Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Drolshagen - Drolshagen - In der Nacht zu Freitag kontrollierte eine Streife um 00:35 Uhr einen 19-Jährigen In der Sengenau mit seinem Audi. Hierbei wurde festgestellt, dass er einen Joint (selbstgedrehte Zigarette mit Tabak-Cannabismischung) hinter das Ohr geklemmt hatte, daher lag der Verdacht von aktuellem Drogenkonsum nahe. Diesen räumte er auch ein, so dass eine Blutprobe fällig wurde.

