Kreispolizeibehörde Olpe / Verkehrsunfall mit einem verletzten ...

Verkehrsunfall mit einem verletzten Rollerfahrer

Olpe - Am Freitagabend gegen 22:45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Olper mit seinem Roller den Bereich des neuen Busbahnhofes Olpe. Als der Jugendliche mit seinem Roller ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam, verletzte er sich. Er wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht, wo er zunächst stationär verbleibt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

