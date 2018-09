Kreispolizeibehörde Olpe / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer schwerstverletzten Person

Wenden - Am Freitag gegen 22:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 1 von Römershagen in Richtung Wilhelmsthal. Nach einer Rechtskurve kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen, so dass er nach der Erstversorgung vor Ort dem Krankenhaus zugeführt werden musste. Am benutzten Pkw entstand Totalschaden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, derzeit können keine weiteren Auskünfte dazu erteilt werden.

