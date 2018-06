Kreispolizeibehörde Olpe / Verkehrsunfall mit einer verletzten ...

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Finnentrop, Aldi-Markt - Am 11.06.2018 ereignete sich gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Bamenohler Straße in Finnentrop ein Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Lennestädterin von einem Pkw angefahren wurde. Die Lennestädterin und der besorgte Pkw - Fahrer einigten sich vor Ort im gegenseitigen Einverständnis. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Lennestädterin bei dem Unfall doch verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Der Pkw - Fahrer und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeileitstelle Olpe 02761-9269-2550 zu melden.

