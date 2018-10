Kreispolizeibehörde Olpe / Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ...

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Baum blockiert Straße

Wenden - Am Mittwoch gegen 06.50 Uhr kam es im Bereich Löffelberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-Jähriger aus Wenden befuhr mit seinem Kia die L 512, in Richtung Freudenberg. Vor ihm musste ein 41-Jähriger aus Drolshagen mit seinem Opel verkehrsbedingt anhalten, um auf das Gelände einer ehemaligen Gaststätte nach links abbiegen zu können. Das übersah der Kia-Fahrer und fuhr ungebremst auf das stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel über die Gegenfahrbahn gegen einen Baum geschleudert. Vor einem Strommast kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Durch die Kollision wurde der Masten stark beschädigt, der Baum ragte auf die Fahrbahn. Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens sowie die Feuerwehr waren im Einsatz, so dass die Polizei die L 512 nach ca. 1 ½ Stunden Vollsperrung wieder freigeben konnte. Beide stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten Autofahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 20000 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Olpe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65852 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65852.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/olpe